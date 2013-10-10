Завершено строительство четырех первых залов нового музея Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Архитектурный «салют Победы». Строительство четырех первых залов нового музея Великой Отечественной войны завершено. Совсем скоро планируется закончить работы с фасадом здания и полностью благоустроить прилегающую территорию. Новый музей органично дополнит ансамбль обелиска на проспекте Победителей. Удивлять минчан и гостей столицы также будут многочисленные инсталляции и мультимедийные технологии. Официальное открытие нового музея запланировано на июль 2014 года.

Совсем скоро здесь будут рассказывать о первых днях Второй мировой, партизанском движении и об оборонных боях Красной армии. С экскурсией по четырем готовым залам – начальник участка Александр Кривда. Строители убеждались не раз: объект по-настоящему сложный. Стены ломаной конструкции, висячие переходы. Неслучайны и используемые материалы: игра металла и гранита, золотистое остекление. Все это станет символом силы и мощи.

Главные особенности нового Музея войны – это сложнейшая конфигурация здания и целостность. Архитектурное решение приобретет весь ансамбль комплекса «Минск – город-герой». Кроме того, на новой Площади Героев появится еще и уникальный фонтан-каскад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадку возле Стелы проектировали более 35 лет назад. Уже тогда думали и о будущей модернизации. Новый музей уникален: общая площадь – почти 16 тысяч квадратных метров, пять этажей. Архитекторы признаются: сделать здание сомасштабным и гармоничным было непросто.

Вячеслав Евсеев, архитектор:

Здание музея построено так, что там присутствует целая цепь залов, которая является таким маршрутом рассмотрения экспозиции по годам войны. То есть «Дорога войны». И венчается «Залом Победы».

Сегодня главное внимание – монтажу экспозиций. Всего 10 залов. Площади больше, чем в старом музее. Не обойдется и без ноу-хау: настоящая военная техника и макеты станут частью уникальных инсталляций.

Сергей Стальмаков, заместитель директора компании по созданию музейных экспозиций:

Реальная военная техника именно тех периодов, которые соответствуют событиям, будет представлена в экспозиции. Будут представлены реплики и макеты также техники, в частности, самолетов.

А вот воссоздать трагические события войны помогут мультимедийные технологии: сенсорные экраны, интерактивные карты, многоформатные проекты. К слову, это далеко не все.

Олег Квасков, директор компании по созданию музейных экспозиций:

У нас небольшой зал «Мир и Война», в котором будет представлен глобус диаметром 2 м. Это будет интерактивный глобус, на котором будет проецироваться тематическая экспозиция. Также туманный экран.

Открытие архитектурного «салюта Победы» запланировано на июль 2014 года.