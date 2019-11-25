В Минске установят памятник-бюст Герою Советского Союза Иону Солтысу. Где именно

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – скульптор, поэт, переводчик, основоположник современной каратинской литературы, Народный художник Чечни, Заслуженный художник Дагестана, композитор и общественный деятель – Хизри Асадулаев.
На днях стало известно, что вы стали победителем конкурса эскизных проектов на создание памятника-бюста Герою Советского Союза Иону Солтысу. Где он будет установлен?
Хизри Асадулаев, скульптор, поэт, переводчик, основоположник современной каратинской литературы, Народный художник Чечни, Заслуженный художник Дагестана, композитор и общественный деятель:
Место установки обозначено на перекрестке улиц Солтыса и Ваупшасова. Открытие планируется к 9 мая.