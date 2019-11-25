В Минске установят памятник-бюст Герою Советского Союза Иону Солтысу. Где именно

На днях стало известно, что вы стали победителем конкурса эскизных проектов на создание памятника-бюста Герою Советского Союза Иону Солтысу. Где он будет установлен?

Был ли у вас какой-то опыт, когда макет и скульптура создавались годы? Какая была самая долгая работа?

Хизри Асадулаев:

Да, были – и не одна работа. Например, были чисто композиционные творческие работы, над которыми я думал три года, а потом вылепил за сутки. Или была работа: портрет-бюст первой советской женщины строевого командира, была только одна маленькая фотография 1919 года. Я шесть месяцев лепил этот портрет, и в конце концов он был принят на всесоюзную выставку в Москве.