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В Минске установят памятник-бюст Герою Советского Союза Иону Солтысу. Где именно

25 ноября 2019 09:03
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – скульптор, поэт, переводчик, основоположник современной каратинской литературы, Народный художник Чечни, Заслуженный художник Дагестана, композитор и общественный деятель – Хизри Асадулаев.

На днях стало известно, что вы стали победителем конкурса эскизных проектов на создание памятника-бюста Герою Советского Союза Иону Солтысу. Где он будет установлен?

Хизри Асадулаев, скульптор, поэт, переводчик, основоположник современной каратинской литературы, Народный художник Чечни, Заслуженный художник Дагестана, композитор и общественный деятель:
Место установки обозначено на перекрестке улиц Солтыса и Ваупшасова. Открытие планируется к 9 мая.

В Минске установят памятник-бюст Герою Советского Союза Иону Солтысу. Где именно-1

Был ли у вас какой-то опыт, когда макет и скульптура создавались годы? Какая была самая долгая работа?

Хизри Асадулаев:
Да, были  и не одна работа. Например, были чисто композиционные творческие работы, над которыми я думал три года, а потом вылепил за сутки. Или была работа: портрет-бюст первой советской женщины строевого командира, была только одна маленькая фотография 1919 года. Я шесть месяцев лепил этот портрет, и в конце концов он был принят на всесоюзную выставку в Москве.

Как скульптор работает над образами и что больше всего впечатлило в Ионе Солтысе? Узнаете, посмотрев видеоматериал

В Минске установят памятник-бюст Герою Советского Союза Иону Солтысу. Где именно-4

# Скульптура в Минске # Культура # Хизри Асадулаев # Фотофакт

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