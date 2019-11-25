Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума

Новости Беларуси. Накануне в «Гливице-Арене» в Польше состоялся финал детского «Евровидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты вместе со всей страной наблюдали за выступлением представительницы Беларуси на песенном конкурсе. «Рианна – мой самый главный кумир. Я хочу стать даже лучше, чем она». Всё о победительнице отбора на детское «Евровидение-2019»

Зажигательный номер Елизаветы Мисниковой никого не оставил равнодушным. 14-летняя белоруска выступила достойно и заставила двигаться в ритм весь танцпол. Ее песня «Пепельный», которая прозвучала на детском «Евровидении» под № 7, раскачала зал. Собственно, как и мечтала сама юная исполнительница. В итоге ей удалось набрать за модный хит 92 балла. И это 11 место. Участница детского «Евровидения-2019» Елизавета Мисникова выступила в студии СТВ А вот победу праздновали хозяева конкурса в Польше. В фавориты вышла 12-летняя Вики Габор с композицией «Супергерой». Вики Габор из Польши выиграла детское «Евровидение-2019». Выступление победительницы

Что касается нашей финалистки, международная пресса оценила энергетику номера и вокал. Оно и понятно. Творчеством она занимается с пяти лет. В нашей стране конкурс проходил дважды. В 2018 году «Минск-Арена» собралА рекордное число участников – 20 стран. А в 2019-м было на одну меньше.