Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума
Новости Беларуси. Накануне в «Гливице-Арене» в Польше состоялся финал детского «Евровидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты вместе со всей страной наблюдали за выступлением представительницы Беларуси на песенном конкурсе.
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Зажигательный номер Елизаветы Мисниковой никого не оставил равнодушным. 14-летняя белоруска выступила достойно и заставила двигаться в ритм весь танцпол. Ее песня «Пепельный», которая прозвучала на детском «Евровидении» под № 7, раскачала зал. Собственно, как и мечтала сама юная исполнительница. В итоге ей удалось набрать за модный хит 92 балла. И это 11 место.
Участница детского «Евровидения-2019» Елизавета Мисникова выступила в студии СТВ
А вот победу праздновали хозяева конкурса в Польше. В фавориты вышла 12-летняя Вики Габор с композицией «Супергерой».
Вики Габор из Польши выиграла детское «Евровидение-2019». Выступление победительницы
Что касается нашей финалистки, международная пресса оценила энергетику номера и вокал. Оно и понятно. Творчеством она занимается с пяти лет.
В нашей стране конкурс проходил дважды. В 2018 году «Минск-Арена» собралА рекордное число участников – 20 стран. А в 2019-м было на одну меньше.
Что касается нынешнего «Евровидения», второе место занял Казахстан, третье – у Испании. Сами ребята на международном песенном форуме сосредоточились на вокале и простых человеческих ценностях и темах – добро, любовь, сохранение планеты и ее экологии. И каждый из них сегодня проснулся всемирно известным, ведь накануне они поделились радостью со всем миром, а это и есть слоган детского «Евровидения» в 2019 году.