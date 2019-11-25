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Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума

25 ноября 2019 06:58
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Новости Беларуси. Накануне в «Гливице-Арене» в Польше состоялся финал детского «Евровидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты вместе со всей страной наблюдали за выступлением представительницы Беларуси на песенном конкурсе.

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Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума-1

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума-3

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума-5

Зажигательный номер Елизаветы Мисниковой никого не оставил равнодушным. 14-летняя белоруска выступила достойно и заставила двигаться в ритм весь танцпол. Ее песня «Пепельный», которая прозвучала на детском «Евровидении» под № 7, раскачала зал. Собственно, как и мечтала сама юная исполнительница. В итоге ей удалось набрать за модный хит 92 балла. И это 11 место.

Участница детского «Евровидения-2019» Елизавета Мисникова выступила в студии СТВ

А вот победу праздновали хозяева конкурса в Польше. В фавориты вышла 12-летняя Вики Габор с композицией «Супергерой».

Вики Габор из Польши выиграла детское «Евровидение-2019». Выступление победительницы 

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума-8

Что касается нашей финалистки, международная пресса оценила энергетику номера и вокал. Оно и понятно. Творчеством она занимается с пяти лет.

В нашей стране конкурс проходил дважды. В 2018 году «Минск-Арена» собралА рекордное число участников – 20 стран. А в 2019-м было на одну меньше.

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума-11

Что касается нынешнего «Евровидения», второе место занял Казахстан, третье – у Испании. Сами ребята на международном песенном форуме сосредоточились на вокале и простых человеческих ценностях и темах – добро, любовь, сохранение планеты и ее экологии. И каждый из них сегодня проснулся всемирно известным, ведь накануне они поделились радостью со всем миром, а это и есть слоган детского «Евровидения» в 2019 году.

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума-14

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума-16

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума-18

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума-20

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума-22

Финал детского «Евровидения-2019» в Польше: самые яркие кадры песенного форума-24

# Культура # Елизавета Мисникова # Фотофакт

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