В Минске стартует неделя кино, посвященная проблеме торговли людьми

Новости Беларуси. Торговля людьми через призму объектива. В Минске стартует неделя кино, посвященная этой проблеме. В программе кинопоказов, организованных представительством Международной организации по миграции, фильмы из Беларуси, Болгарии, Сербии, США и Швеции.

Эта тематическая ретроспектива станет одним из событий, которые пройдут в белорусской столице по случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

30-31 июля в Международном учебном центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми Академии МВД Республики Беларусь состоится второй семинар для представителей компетентных органов государств-членов Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми.