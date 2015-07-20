Праздник средневековой культуры «Рыцарский фест Мстиславль – 2015» пройдёт в эти выходные

Расскажите о Вашем клубе. Как давно он существует?

Сергей Шибеко (сэр Роланд), руководитель рыцарского клуба «Дикая охота», воин рыцарского клуба «Дикая охота»:

Наш клуб существует с 1999 года. Мы образовались достаточно давно. И люди, которые его основали, занимаются этим еще больше.

Расскажите о фестивале средневековой культуры.

Сергей Шибеко (сэр Роланд), руководитель рыцарского клуба «Дикая охота», воин рыцарского клуба «Дикая охота»:

С одной стороны люди живут тем бытом, который существовал ранее - в районе 14-го -15-го века. Но как бы мы не увлекались Средневековьем, его культурой, мы современные люди. Каждый из нас - кт-то работает, кто-то - учится… Отрываться полностью от реальности, к сожалению, у нас нет никакой возможности. У всех есть семьи, дети.

Если сравнить эту культуры с современностью, какие бы вы выделили главные моменты, в рыцарстве?

Сергей Шибеко (сэр Роланд), руководитель рыцарского клуба «Дикая охота», воин рыцарского клуба «Дикая охота»:

Это спортивная подготовка. Хорошее физическое развитие. Кроме того, это также даёт какое-то и духовное развитие. Люди волей-неволей начинают интересоваться историей, даже, если не интересовались раньше ею.

Альгерд, ты представитель нового поколения рыцарей. Что же круче рыцарство, или «танчики»?

Альгерд Шибеко:

Конечно, рыцарство. Потому что рыцарство - это не игра.