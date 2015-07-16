В Гродно открылся первый в Беларуси музей каменных скульптур под открытым небом

Новости Беларуси. Камень Любви, голову воина-литвина, тевтонский шлем, статую древнеславянского божества теперь можно увидеть в Гродненском коложском парке. 16 июля в городе над Неманом открылся первый в республике музей каменных скульптур под открытым небом. Идею такой арт-галереи предложил местный скульптор. После очередного пленэра резчиков по камню все работы были переданы в дар Гродно.

Идею создания музея каменных фигур под открытым небом гродненский скульптор Владимир Пантелеев вынашивал несколько лет. Говорит, работ накопилось много и хотелось представить их на всеобщее обозрение, сделать достоянием города. Кстати, именно Гродно вдохновил мастера на создание своего первого произведения в камне.

Владимир Понтелеев, скульптор:

Такое, знаете, посвящение этому холму, посвящение городу. Городу, на котором стоит храм XII века. Это игра такая, игра в камне. Это какие-то места, допустим, замковый мост, город сам по себе. Он завязан весь в камне.

Идею гродненского скульптора поддержали коллеги со всей Беларуси. После очередного пленэра резчиков по камню авторы оставили свои работы в городе над Неманом. И теперь в Коложском парке можно увидеть камень Любви и даже древний культовый идол.

Правда, создание музея под открытым небом только начинается. Каждый год парковая аллея будет пополняться композициями новых авторов.

Владимир Понтелеев, скульптор:

В основной своей массе это белорусские художники и скульпторы. Это Минск, Солигорск, Могилев, Гродно. Пока вот так. Надеюсь, что будем расширять диапазон. Будем приглашать соседей наших: Литва, Польша. То есть если создавать такой музей скульптур, то они должны быть представлены разными авторами.

Подобный музей каменных скульптур – первый в Беларуси. И уже пользуется популярностью у горожан и туристов. Люди приходят прогуляться по аллее, сфотографироваться и просто отдохнуть.

Дарья Поряднева, житель Гродно:

Это будет привлекательно для туристов. И, вообще, для культурного Гродно это будет большое достояние. И как жителю Гродно мне приятно, что для нашего города предпринимаются какие-то меры, чтобы сделать его красивее.

Лариса Рудакова, житель Гродно:

Интересно очень, у нас много туристов приезжает. Мне кажется, людям будет интересно посмотреть. Вообще, парк очень красивый у нас.

Рядом с музеем скульптур находится легендарная гродненская Коложа – памятник архитектуры XII века. Организаторы говорят, что место выбрано неслучайно – ежедневно сюда приезжают сотни гостей города, и каменные скульптуры украсят этот туристический объект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.