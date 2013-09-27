Михаил Мясникович ознакомился с ходом реконструкции национальной киностудии «Беларусьфильм»

Новости Беларуси. «Беларусьфильм» выйдет на мировой уровень по техническому оснащению. Специалисты 27 сентября ознакомились с ходом реконструкции киностудии. Строительные работы завершатся в срок – к 2015 году. Причем обновятся не только помещения для съемок, но и появится самое современное оборудование.

Сегодня Национальная киностудия «Беларусьфильм» способна выпускать 15 игровых, 40 документальных и 10 анимационных фильмов в год. От видеосъемок до готового телепродукта. Это своего рода творческая мастерская страны, где свои способности могут развивать не только сценаристы и режиссеры, но и художники, и композиторы. Тем более новая тон-студия, где могут записывать музыку к кинофильмам высокого качества, уже готова к работе. Это лишь часть масштабного проекта по реконструкции, который затеяли на отечественной «фабрике грез».

Олег Сильванович, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильма»:

Будут новые материалы, которые работают над акустическими свойствами зала. Мы понимаем, что есть акустика на двух стадиях: на строительном проекте и акустика уже отделочная.

Проект реконструкции – это пять частей. Первые две очереди – автобаза и автоцех в Колодищах – уже работают. Третья – огромный производственный комплекс с новыми павильонами – готов наполовину. Еще предстоит завершить капитальный ремонт главного корпуса киностудии и строительные работы в общежитии. Премьер-министру не только рассказали о том, что уже сделано, но и показали новое оборудование.

Одна из последних разработок. Такой камерой снимают и сериалы, и «оскороносные» фильмы. Самую невероятную, на первый взгляд, задумку режиссера можно превратить в кинокадр.

Анатолий Рыхлин, начальник цеха съемочной техники национальной киностудии «Беларусьфильма»:

По той же технологии сегодня снимают и в Голливуде, и в Европе, и мы – все одинаково. Техническое качество мы обеспечили высочайшее, осталось только снять интересный фильм.

Сегодня создать современную студию, укомплектовать ее дорогостоящим «умным» оборудованием лишь для того, чтобы снимать только авторское либо только игровое кино, как минимум не выгодно. Если уж обновлять, то делать это стоит универсально. Чтобы можно было снять 100-серийный фильм либо же принять при необходимости того же Михалкова с его очередным бестселлером.

На «Беларусьфильме» наряду с нашими кинематографистами все чаще реализовывают свои творческие проекты иностранцы. Такова мировая практика «кинопродакшина». Так, только из России 20-30 компаний ежегодно пользуются услугами базы нашей киностудии. После масштабного обновления возможностей станет еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Тэхнічныя прылады, якія зараз будуць уведзены ў 2015 годзе ў строй, будуць спрыяць таму, каб мы здымалі якаснае кіно на самым высокім міравым узроўні.

Сейчас на «Беларусьфильме» наряду с творческим процессом вовсю кипят строительные работы. Полностью завершить реконструкцию планируют в 2015 году.