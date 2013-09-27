Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2013» стартовал в Жлобине

Новости Беларуси. В Жлобине стартовал республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села. В таком глобальном формате «Дожинки» празднуются в нашей стране вот уже в 17 раз. За это время торжество стало настоящим брендом Беларуси и одним из главных событий в жизни аграриев. Лучшие из них уже начали получать заслуженные награды.

Сегодня на улицах Жлобина десятки лучших из лучших. Комбайнеры, механизаторы, водители и руководители предприятий. «Дожинки» для каждого из них – как наивысшая оценка собственного профессионализма.

Егор Шестаков, водитель птицефабрики «Дружба» (Брестская область):

Сегодня находиться здесь очень приятно. Какой-то праздник на душе, все рады видеть тебя. В общем, хорошее настроение, все замечательно. А труд вложен немаленький.

Главные премии фестиваля из рук президента герои жатвы получат 28 сентября. Сегодня чествовали специалистов, занявших почетные вторые и третьи места. А кроме того на главную сцену фестиваля поднялись и участники еще одного конкурса. Лучшие семьи со всех областей боролись в первый день «Дожинок» за звание «Властелин села».

«Властелин села», вот уже в шестой раз сплотивший молодые семьи из глубинки, незаметно для самих организаторов стал народным брендом. Конкуренция в конкурсе нешуточная.

Справиться с упряжью дано не каждому и научиться этому за две минуты невозможно, в вот с чуркой можно и попробовать.

Кто умеет хорошо работать, должен хорошо отдыхать. Нынешние «Дожинки» – фестиваль фестивалей. В обновленном Жлобине место нашлось всем: рокерам и байкерам, ди-джеям и художникам. Но самым народным стал «Дзеруны-фэст». В рамках фестиваля, посвященного белорусскому дранику, был установлен национальный рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот он – обещанный рекорд: самый большой драник белорусских «Дожинок» 1 м 80 см в диаметре. От гигантского драника, на приготовление которого ушло более 70 килограммов картофеля, не осталось и следа уже через 7,5 минут.

Гости «Дожинок»:

Мы подходили, волновались, ждали и съели все. Вкусно. Это очень удивительно было, что устроили такой большой драник.

Я без ума от этого праздника. Мне так все понравилось.

Программа первого дня «Дожинок» закончится поздним вечером. Позже остальных развлекать гостей фестиваля будут ди-джеи и глотатели огня. По традиции ночное небо окрасит праздничный фейерверк.