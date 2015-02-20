Руководитель студии танцев Валерий Юруть: Многие страны отмечают, что в Беларуси бачата на очень хорошем уровне!

Выражать свои чувства и эмоции можно по-разному. Кто-то выражает их с помощью речи, а кто-то с помощью языка танца. В студии программы «УТРО» на СТВ - руководитель студии танцев Валерий Юруть и преподаватель танцев Алина Казаченко.

Сальса, кизомба и бачата - эти танцы совершенно разные, или у них есть что-то общее?

Валерий Юруть, руководитель студии танцев:

Они разные по хореографии, пластике.

Чем они отличаются? Чем кизомба отличается от бачаты?

Валерий Юруть, руководитель студии танцев:

Кизомба - более близкий танец. Партнёры находятся на минимальном расстоянии. А бачату можно танцевать и на расстоянии, и на близком расстоянии. Кизомба - более медленный танец, а бачата - может быть и медленной, и быстрой. У нас есть множество случаев, когда танец сближал многих людей, связывая их прочной нитью отношений: в танце люди узнают друг друга не только как партнёров по танцу, но и как человека. Его личность, характер, внутренний мир…

Где больше всего фанатов этих танцев?

Валерий Юруть, руководитель студии танцев:

Я считаю, что в Испании. Если говорить об уровне Беларуси среди других стран, то многие отмечают, что в Беларуси бачата на очень хорошем уровне. Очень много хороших танцоров бачаты и её любителей.