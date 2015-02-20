Минск: почти 30 лучших работников сферы культуры наградили 20 февраля в городской Ратуше

Новости Беларуси. Почти 30 лучших работников сферы культуры наградили 20 февраля в городской Ратуше. Среди них – руководители музея истории Минска, «Минскконцерта», Централизованной системы детских библиотек. Поощрение получили и меценаты.

Кроме того, культурное сообщество столицы подвело итоги работы в 2014 году и рассказало о планах на 2015. Основной акцент планируют сделать на 70-летие освобождения Беларуси и Год молодежи. Это, в свою очередь, позволит открыть в Минске больше туристических маршрутов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.