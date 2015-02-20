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Минск: почти 30 лучших работников сферы культуры наградили 20 февраля в городской Ратуше

20 февраля 2015 18:38
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Новости Беларуси. Почти 30 лучших работников сферы культуры наградили 20 февраля в городской Ратуше. Среди них – руководители музея истории Минска, «Минскконцерта», Централизованной системы детских библиотек. Поощрение получили и меценаты. 

Кроме того, культурное сообщество столицы подвело итоги работы в 2014 году и рассказало о планах на 2015. Основной акцент планируют сделать на 70-летие освобождения Беларуси и Год молодежи. Это, в свою очередь, позволит открыть в Минске больше туристических маршрутов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# Культура # Госнаграды # Виталина Рудикова

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