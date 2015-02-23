Супрематизм - собственный стиль и почерк Казимира Малевича

Его картина была продана за рекордную для Беларуси сумму - 17 миллионов долларов за два прямоугольника на холсте. Пересечение красного и чёрного на белом фоне - философия Казимира Малевича.

Тщеславный. Желавший быть во всём первым, Казимир надписывал модные для тех времен стили и почерки, пока не нашёл свой.

За право быть уникальным Малевич дорого заплатил. Его картины «выштыривали» из выставочных залов. Но никакие насмешки и унижения не могли остановить молодого художника.

И он утвердил себя в мировом искусстве: простым чёрным квадратом. Затем последовали другие геометрические фигуры. Это предвкушало новый скандал: а что дальше?

А дальше - ничего. В прямом смысле этого слова. Простой загрунтованный холст. Прилюдно сожженная палитра, сломанные кисти, розданные краски. И объявление конца живописи.

Попытки стать писателем окончились несколькими брошюрами.

И вновь Казимир берётся за кисть. Супрематизм - новое направление в искусстве. Супрематический театр. Супрематические картины. Книги. И даже стиль в архитектуре.

Чёрный квадрат в прозе, кино и даже в музыке. Малевич вновь шокирует публику.