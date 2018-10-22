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В Минске пройдёт литературно-музыкальный вечер памяти народного поэта Дагестана Расула Гамзатова

22 октября 2018 08:55
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25 октября в Доме Москвы в Минске пройдёт литературно-музыкальный вечер, посвящённый 95-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

В Минске пройдёт литературно-музыкальный вечер памяти народного поэта Дагестана Расула Гамзатова-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народный художник Чеченской Республики, заслуженный художник Республики Дагестан, руководитель Международного общественного объединения дагестанцев «ГОРО», скульптор, поэт, переводчик, композитор, общественный деятель – Хизри Асадулаев и солист ансамбля «Легенды Кавказа» – Василий Остромецкий.

Кому пришла идея проведения литературно-музыкального вечера? Чем уникально творчество Расула Гамзатова? Кто будет участвовать? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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# События в Минске # Культура # Хизри Асадулаев # Василий Остромецкий # Фотофакт

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