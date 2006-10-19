В Минске пройдет XIII Минский международный кинофестиваль " Лiстапад"

С 18 по 25 ноября в белорусской столице пройдет XIII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад". Уже создан оргкомитет фестиваля. Его председатель - заместитель премьер-министра Беларуси Александр Косинец.Определены и требования к картинам-участницам. Фильм должен быть снят на кинопленке форматом 35 мм., выпущен в последние два года, отмечен наградами других международных киноакций.

О количестве фильмов для участия в конкурсной программе принимает решение оргкомитет, там же утверждают и порядок конкурсного показа. Основные награды фестиваля вручат вместе с дипломами на основании решения зрительского жюри.