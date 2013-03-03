В Минске проходит конкурс на разработку архитектурно-дизайнерского проекта для фестиваля «Александрия собирает друзей»

Новости Беларуси. В Минске проходит конкурс на разработку архитектурно-дизайнерского проекта по благоустройству праздничной зоны во время фестиваля «Александрия собирает друзей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Креативные идеи и свой новый взгляд на суд жюри представляют студенты архитектурно-строительного профиля. Задача молодых архитекторов сделать концертную площадку, зрительный зал и уличный дизайн современным, но с национальным колоритом.

За лучшие работы победители удостоятся премий Министерства образования. Итоги конкурса будут подведены уже в начале марта.

Армэн Сардаров, декан архитектурного факультета Белорусского национального технического университета:

Купалье - один из древних, еще языческих праздников. Очень интересный, красивый. Здесь можно традиции перевоплотить в нечто современное, в нечто, что будет и интересно, и современно. Сегодня в БНТУ и в Политехническом университете работают, я знаю, 6-7 групп ребят, которые делают несколько предложений. Самое главное, что это увлекло ребят. Именно в этом и есть смысл конкурса, чтобы сделать что-то, что потребуется в жизни.