«Через 7 лет начал проявляться лик Божьей Матери, а через ещё 3 года – Спаситель». Чем уникален Туров

Анастасия Макеева, корреспондент:

Границы закрыты, но это не повод для грусти, а возможность познакомиться с Синеокой. Сегодня мы отправимся на святую землю древнего Турова.

Древнее княжество, родина Кирилла Туровского, торговый путь «из варяг в греки» – все это зеленоглазый Туров. Известен он с 980 года. Сегодня о былых временах напоминают лишь остатки фундамента каменного храма. 3 мая 1230 года из-за Карпатского землетрясения святыня разрушилась. Но память о ней сохранили под стеклянным куполом музея.

Василий Балбуцкий, младший научный сотрудник Туровского краеведческого музея:

Перед вами выделена алтарная часть. Кирилл Туровский был причислен к лику белорусских святых, и 11 мая начинается день его памяти. Сюда приезжает митрополит Филарет со своим окружением и ежегодно здесь, на алтарной части, на остатках фундамента храма служится праздничная литургия.

Обнаружены были 3 саркофага с остатками захоронения. Это были захоронения членов княжеской семьи или высшего духовенства.

Анастасия Макеева:

Даже зимой, в 15-градусный мороз, от тепла этой святыни растаял весь снег, и долго были лужи. На встречу к чудотворному кресту нужно обязательно приходить с молитвой, нательным крестом и тихо просить о самом сокровенном.

За исцеление души и тела благодарят ленточками и цветами. Приезжают издалека и возвращаются вновь. Местная жительница:

Тот, кто хорошо верит, тому и помогает. У меня соседка долго не беременела, а потом родила и говорит: «Только крестик помог нам».

Анна, послушница Борисоглебской церкви:

Приезжал из Риги мужчина год назад и сказал, что излечился от онкологического заболевания. Как из-под земли стали расти кресты – ребус для ученых. По легенде, во время крещения Руси в Туров против течения приплыли 12 каменных крестов в честь 12 апостолов.

А вот у камня на Борисоглебском кладбище – другая история. Якобы местный Иван в 30-ые годы прошлого века во время паводка увидел плывущий крест. Но вера была под запретом, и он решил закопать его на кладбище. Так это или нет, но крест реально рос ввысь и вширь. Чудодейственную силу связывают и с преподобным Мартином Туровским, который похоронен здесь. И хоть в 2008 году крест перестал расти, на север от него появился еще один – выходящий. Мистика.

Василий Балбуцкий:

Существует легенда, что через какое-то время 90 градусов на восток от выходящего креста должен появиться третий крест каменный, который должен точно указать место захоронения Кирилла Туровского. На возвышении стоит высокий деревянный каменный крест, на этом месте когда-то был Борисоглебский монастырь, а Кирилл Туровский был похоронен, как все епископы, возле стен монастыря.

Поклониться каменным крестам можно также во дворе кафедрального собора и в старинной Всехсвятской церкви. К слову, в ней, как и Борисоглебской, мироточат иконы.

Анна:

Она появилась у нас 21 год назад из Речицкого района, деревни Ямполь. Бабушке снился сон: заберите подставку из-под бочки, на ней был только правый глаз. Потом через 7 лет начал проявляться лик Божьей Матери, а через еще 3 года начал проявляться Спаситель. Икона очень благодатная.

От чудес небесных к подаркам природы. Райский уголок Полесья стал настоящим аэропортом для птиц. Каждую весну здесь останавливается больше 100 тысяч пернатых. Об этом громко заявляет чибис – символ города. Кстати, за 20 лет в Турове окольцевали 40 тысяч птиц.

Анастасия Блоцкая, председатель Житковичского районного отделения ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» сделала такое приложение, вы можете увидеть какую-то птицу, сделать кадр, посмотреть. Я очень люблю турухтанов, особенно когда они отращивают брачное оперение – это очень красиво. Самцы становятся, я их называю, графом Дракулой.

Такие богатства делают Туров Меккой для туристов. 12,5 тысяч за лето, при численности города в 3,5. В этом огромная заслуга рыбной Припяти. Вот и семья Помогаевых выбралась из столицы за хорошим клевом и вооружилась на все сто.

У хозяина усадьбы Романа Гвоздюкевича лодки расписаны на весь сезон. Признается: кормовая база мощная, так что хватит всем. С пустыми сумками рыболовов не отпускает, но и аппетиты слегка остужает. Роман Гвоздюкевич, рыболов:

У каждого человека должен быть свой край, оно должно потребляться, но не злоупотреблять. Большую рыбу отпускаем, не взвешивая ее, просто измеряем, как это делают в европейских странах. Припятью довольны все, но рыбалка не была бы интересной, если бы все время клевало. Рыбалку можно за полчаса сделать, а можно не сделать и за 2 дня.

Порадуют и потомки некогда обитавших здесь туров. В 1627 году эти могущественные быки исчезли из Европы. Но в прошлом веке братьям Хеки удалось восстановить породу методом обратной селекции. И совсем недавно рогатых завезли на Полесье из латвийского парка. В распоряжении туровских 200 гектаров пойменных лугов, но и задача не из легких: побороть назойливые кустарники и сделать земли привлекательным в глазах животных и редких птиц. Одним словом, Туров – идеальное место для выходного дня.