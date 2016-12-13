В Минске презентовали альманах «Terra Poetica»

Новости Беларуси. Конференция «Минская инициатива» продолжится 13 декабря в столице. За круглым столом соберутся участники из трех стран – Беларуси, Украины и России – чтобы обменяться мнениями о современной славянской культуре.

Общие корни и национальный колорит. Молодые авторы не только расширяют литературные границы, но и создают совместные проекты. Один из таких презентовали накануне. Это поэтический альманах. В него вошли произведения 25 авторов не старше 35 лет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Леся Мудрак, поэт, редактор-составитель поэтического альманаха «Terra Poetica» (Украина):

Идею собрать произведения молодых авторов из трех стран я вынашивала очень давно. Мне интересно было сравнить, как происходят литературные процессы в наших странах. В результате из 50 поэтов выбрали 25 самых интересных. А такие встречи на самом деле крайне важны: мы общаемся, обмениваемся контактами. Это очень заряжает энергией и придает силы для дальнейшего творчества.