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В рамках конференции «Минская инициатива» участники обсудили тенденции славянской литературы

12 декабря 2016 19:33
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Новости Беларуси. Беларусь в очередной раз стала гуманитарной площадкой для славянских культур. 12 декабря стартовала третья конференция «Минская инициатива».

Она по традиции собрала представителей Беларуси, Украины и России.

Участники обсуждают современные тенденции славянской литературы. На сей раз был презентован первый совместный проект «Терра поэтика».

Три славянских языка в одной книге.

Это поэтический альманах, в котором собраны произведения 25 молодых авторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента Российской Федерации по культурному сотрудничеству:
Сейчас мы наметили три проекта, что очень важно. Это проект литературный, будет издаваться уже не альманах, а антология белорусской, российской и украинской поэзии, переведённая на три языка. Это будет такая билингва, трилингва. Кроме того мы будем обсуждать совместные проекты театров кукол наших стран, который обращён к детям с ограниченными возможностями, это тоже важно. И третье – мы будем говорить о музее мира.    

# Культура # Михаил Швыдкой # Литература

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