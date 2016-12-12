Ролик «Беларусь. Страна для жизни» стал победителем Евразийского международного фестиваля в Казахстане

Новости Беларуси. Имиджевый ролик «Беларусь. Страна для жизни» получил мировое признание.

Мини-фильм с его проникновенным сюжетом и колоритными героями,

история которых подчеркивает достоинства белорусов, стал победителем Евразийского международного фестиваля в Казахстане.

Здесь представлена красота и величие нашей природы, великолепие архитектуры и достижения страны в различных областях.

На съемки фильма ушло полтора месяца, ровно столько же времени творческая группа отбирала актеров.

На фестивале в Казахстане ролик о Беларуси был отмечен дважды и получил награду «За лучшую режиссуру». К слову, на суд жюри были представлены работы 57 авторов, финал конкурса собрал участников из 11 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.