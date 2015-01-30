Певец Дмитрий Максимович рассказал о своем сотрудничестве с российским продюсером Кимом Брейтбургом

Ты работаешь в Белорусском государственном музыкальном театре. Как ты туда попал?

Дмитрий Максимович, певец:

Где-то пять лет назад российский продюсер и композитор Ким Брейтбург проводил кастинг на свой новый мюзикл «Голубая камея» и я как обычный парень с улицы пришёл на этот кастинг. Как все простоял в очереди. Прошло несколько этапов отбора. Такая нервная обстановка проходила на протяжении нескольких месяцев. Меня взяли, и с тех пор я в театре.

Были надежды на это, или все было неожиданно для тебя?

Дмитрий Максимович, певец:

Я как молодой артист, певец участвовал во многих кастингах: как в нашей стране, так и за границей. Сильно переживал из-за этого. Всё как-то не складывалось. В этом случае я пришёл абсолютно расслабленным, и, когда я прошёл первый этап, я понял, что не всё потеряно.

По образованию ты певец фольклорного жанра. Как тебе работается в мюзикле?

Дмитрий Максимович, певец:

Очень легко. Потому что при учебе в университете у нас тоже были игровые моменты и постановки, различные обрядовые вещи… В плане пения было очень легко, потому что, если ты владеешь певческой техникой, то перестроиться не то, чтобы несложно, но эстрадно и народное пение ближе, чем классическое.

Граф Орлов, Дубровский… Так получается всегда, что в жизни и на сцене тебе достаются героические роли?

Дмитрий Максимович, певец:

Скорее всего, они искали определённый типаж. С учетом того, что мои голосовые данные тоже подошли. Сошлись планеты, звёзды. Я до этого никогда не играл в театре. Были какие-то самодеятельные моменты, но чтобы профессионально этим заниматься, - никогда.

Ты раньше с театром не был связан, был ли какой-то переход, либо волнительный момент? Все же драматическая игра важна. Приходилось ли брать уроки, настраивать себя: «Я же теперь актёр, не только певец!»

Дмитрий Максимович, певец:

За кадром была очень сильная работа. Это были яркие представители белорусской и русской стороны. Было не то, чтобы легко. Было понятно. Я музыкант, я слышу. И по крайней мере могу повторить. А когда уже начинается боязнь сцены… Да, поначалу она была, а потом всё пошло. Эта лёгкость и импровизация именно в драматических моментах.

Что касается работы с Кимом Брейтбургом, насколько она отличается от работы с его белорусскими коллегами?

Дмитрий Максимович, певец:

Ким Брейтбур - профессионал. Человек, который находится в этой сфере очень долго. Успешен. Я до этого не знал, но оказывается у него уже есть приблизительно шесть мюзиклов по всей России. В Беларуси также два мюзикла.