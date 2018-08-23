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В Минске появится скульптура по мотивам произведения Пушкина

23 августа 2018 20:27
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Новости Беларуси. Ко Дню города на пересечении проспекта Пушкина и улицы Одоевского появится скульптурная композиция по мотивам произведения классика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске появится скульптура по мотивам произведения Пушкина-1

Авторами идеи памятного знака выступили бизнесмены и скульпторы. Такую инициативу поддержал сам глава района. Вскоре здесь возведут барельеф с изображением героев отрывка «У Лукоморья дуб зеленый». Композицию установят к 6 сентября, чуть позже обустроят прилегающую площадку с новыми дорожками, скамейками и урнами.

В Минске появится скульптура по мотивам произведения Пушкина-4

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района:
Это один из тех элементов, которые мы включили в план по обустройству проспекта Пушкина. Этот конкурс мы организовали силами наших коммунальных организаций ко дню рождения района.

# Скульптура в Минске # Культура # Артем Цуран # Фотофакт

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