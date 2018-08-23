В Минске появится скульптура по мотивам произведения Пушкина

Новости Беларуси. Ко Дню города на пересечении проспекта Пушкина и улицы Одоевского появится скульптурная композиция по мотивам произведения классика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авторами идеи памятного знака выступили бизнесмены и скульпторы. Такую инициативу поддержал сам глава района. Вскоре здесь возведут барельеф с изображением героев отрывка «У Лукоморья дуб зеленый». Композицию установят к 6 сентября, чуть позже обустроят прилегающую площадку с новыми дорожками, скамейками и урнами.