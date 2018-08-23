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День белорусской письменности в Иваново. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть

23 августа 2018 11:26
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Чуть более недели осталось до старта юбилейного, 25-го Дня белорусской письменности. Праздник пройдёт 1 и 2 сентября в городе Иваново на двух десятках площадок. В первый день на сцене выступят финалисты детского конкурса чтецов «Живая классика», который проводит СТВ вместе с министерством образования. Телеверсия этого выступления будет показана в эфире.

«Живая классика», впрочем, – не единственное событие, ради которого стоит приехать в Иваново. О мероприятиях и гостях праздника рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела культуры Ивановского райисполкома Валентина Бородинчик.

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Валентина Бородинчик

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