Совсем скоро в Минске появится музейный квартал, как в Риме и Амстердаме вокруг храма изобразительного искусства.

Прекрасное здание с колоннами – Национальный художественный музей – был создан по инициативе директора Елены Васильевны Аладовой еще в 1957 году. Это было первое музейное здание на просторах СССР, возведенное по проекту архитектора Бакланова. (Именно благодаря усилиям Аладовой сегодня в 19 залах можно увидеть уникальные коллекции живописи, а ее мемориальный портрет встречает нас на входе). Однако музей активно развивается и исчерпал свои технические возможности, требуется коренная реконструкция и новое оборудование, чтобы быть на уровне европейских музеев 21 века и представлять имидж нашей страны! Так еще 15 лет назад у нынешнего директора Владимира Ивановича Прокопцова возникла идея создать мини-город искусств – музейный квартал. На судьбу культурного проекта обратило внимание государство и выделило 60 млрд. рублей на строительство! Задача номер один – расширение выставочных площадей!

Главный корпус Бакланова планируют объединить переходными галереями с прилегающими к нему зданиями по адресу Кирова, 25 и Карла Маркса, 24 с замечательным внутренним двориком. В новом арт-комплексе разместятся не только выставочные залы, фондохранилища, сувенирный магазин, кафе, но и появится конференц-зал, а также планируется создать реставрационный центр произведений искусств, где будут, в том числе, готовить специалистов. Так, культурный день может проходить с утра до вечера, наслаждаться выставками, пить кофе и изучать новую литературу – просвещаться и отдыхать сразу! Из выставочного комплекса музей превратится в научно-воспитательный центр.

Сейчас идут строительные по преобразованию жилых корпусов по улицам Маркса, Ленина и Кирова в музейные. в графике работ - закрытие котлована возле главного музейного корпуса, внутри которого будут размещаться бытовые и подвальные помещения, а наверху - галереи под открытым небом!

Возрождение храма искусств весьма перспективное, музейный квартал станет научно-просветительским центром и будет соответствовать мировым тенденциям в мировом музейном сообществе!

Ведь главное – «инвестиции в будущее», через искусство воспитать развитую молодежь...