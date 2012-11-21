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В Минске открылась выставка графики художника-свидетеля войны 1812 года

21 ноября 2012 08:40
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Новости Минска. Увидеть войну 1812 года глазами француза. Выставка графики открывается сегодня в Национальном художественном музее Беларуси. Экспозиция приурочена к Дням Москвы в Минске.

Её автор – Христиан Вильгельм фон Фабер дю Фор, офицер армии Наполеона, который прошел весь драматический путь: от стремительного вхождения полков императора в Россию до трагического выхода из страны. Будучи художником-любителем,  лейтенант 25 пехотной дивизии Фабер дю Фор старался запечатлеть то, что видел и в чем участвовал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Выставки # Национальный художественный музей Беларуси

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