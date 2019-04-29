«У нас будет своя интерпретация песни»: белорусские артисты рассказали о подготовке к концерту СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»

Новости Беларуси. Скоро в эфире. СТВ продолжает подготовку большого праздничного концерта «Беларусь помнит. Дорога памяти». 29 апреля участники собрались на генеральной репетиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известные артисты исполнят самые народные песни военных лет. В концерте примут участие вокальный ансамбль «Чистый голос», «Песняры», Анатолий Ярмоленко, Вера Ярошик, Владимир Громов, группа Litesound и много других именитых исполнителей.

Некоторые из них специально для проекта СТВ покреативили с музыкой. Так, в телевизионной версии концерта вы услышите знаменитые мелодии в интересной интерпретации. В каждом номере будет яркое костюмированное представление. Также в программе концерта выступление шоу-балета.

Группа Litesound, участник телевизионного проекта СТВ:

Мы исполним одну из наших самых любимых песен Юрия Антонова. Это песня «Маки», которая на самом деле трогает нас до глубины души, потому что она настолько чувственная.

У нас будет своя интерпретация этой песни. Мы постарались сделать ее максимально драматичной, чтобы еще больше передать всю драматургию, которая заложена в этой песне.