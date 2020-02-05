Он поставил «Макбета», «Гамлета» и «Ревизора». Ушёл из жизни знаменитый белорусский режиссёр Борис Луценко
Новости Беларуси. Знаменитый белорусский режиссер Борис Луценко скончался на 83-м году жизни. Большую часть своей творческой карьеры он посвятил Горьковскому театру. Служил он также сцене Купаловского, работал в театре-студии киноактера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борис Луценко известен зрителям как постановщик сотни спектаклей, причем не только в Беларуси. Его талантом восхищались во многих странах: России, Украине, Латвии, Литве, Германии и Швейцарии. Самые знаменитые его работы «Макбет», «Гамлет» и «Ревизор». За них он был удостоен государственных и зарубежных премий.
Борис Луценко – заслуженный деятель искусств БССР, народный артист Беларуси, лауреат премии Президента «За духовное возрождение». Он также академик Международной академии театра.
Последнее время Борис Луценко мало появлялся на публике, он тяжело болел. Одно из последних своих интервью он дал нашему телеканалу. В серии проекта «Тайны Беларуси» режиссер вспоминал, какой была легендарная актриса Стефания Станюта. Здесь подробнее.
Прощание с выдающимся режиссером состоится в пятницу, 7 февраля, в его родном Горьковском театре.