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Он поставил «Макбета», «Гамлета» и «Ревизора». Ушёл из жизни знаменитый белорусский режиссёр Борис Луценко

05 февраля 2020 10:02
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Новости Беларуси. Знаменитый белорусский режиссер Борис Луценко скончался на 83-м году жизни. Большую часть своей творческой карьеры он посвятил Горьковскому театру. Служил он также сцене Купаловского, работал в театре-студии киноактера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он поставил «Макбета», «Гамлета» и «Ревизора». Ушёл из жизни знаменитый белорусский режиссёр Борис Луценко-1

Борис Луценко известен зрителям как постановщик сотни спектаклей, причем не только в Беларуси. Его талантом восхищались во многих странах: России, Украине, Латвии, Литве, Германии и Швейцарии. Самые знаменитые его работы «Макбет», «Гамлет» и «Ревизор». За них он был удостоен государственных и зарубежных премий.

Борис Луценко – заслуженный деятель искусств БССР, народный артист Беларуси, лауреат премии Президента «За духовное возрождение». Он также академик Международной академии театра.

Он поставил «Макбета», «Гамлета» и «Ревизора». Ушёл из жизни знаменитый белорусский режиссёр Борис Луценко-4

Последнее время Борис Луценко мало появлялся на публике, он тяжело болел. Одно из последних своих интервью он дал нашему телеканалу. В серии проекта «Тайны Беларуси» режиссер вспоминал, какой была легендарная актриса Стефания Станюта. Здесь подробнее.

Прощание с выдающимся режиссером состоится в пятницу, 7 февраля, в его родном Горьковском театре.

Он поставил «Макбета», «Гамлета» и «Ревизора». Ушёл из жизни знаменитый белорусский режиссёр Борис Луценко-7

# Некролог # Культура # Борис Луценко # Фотофакт

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