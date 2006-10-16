<Фестиваль фестивалей> в Минске!

16 октября в столице стартует VIII Телевизионно-театральный фестиваль Союзного государства, посвященный 10-й годовщине Дня единения народов Беларуси и России. Этот праздник искусства не предполагает конкурсного состязания. Он представляет российские и белорусские спектакли, ставшие лауреатами предыдущих подобных фестивалей. Поэтому на нынешнем торжестве традиционного жюри не будет. Вплоть до 22 октября на театральных площадках Минска будут идти постановки известных режиссеров, с участием именитых актеров. А заключительное гала-представление состоится в Белорусской государственной филармонии. Во время <Фестиваля фестивалей> пройдут мастер-классы белорусских и российских актеров, творческие встречи, пресс-конференции.