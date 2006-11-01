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В Иерусалиме появился новый подземный музей

01 ноября 2006 15:14
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Он расположился у главной достопримечательности старого города - Шхемских ворот. В экспозицию исторического музея вошли фотографии и макеты зданий и сооружений древнего Иерусалима. В музей переместились фонды святого города.

Необычное сооружение представляет собой подземный туннель, где возвышаются уникальные стеклянные столбы. А в них -   рукописи и фотографии древнего Иерусалима.
Возведение музея вызвало многочисленные протесты мусульманских общин. К Шхемским воротам  стремятся паломники разных вероисповеданий со всего мира.   И подземное строительство в святом месте воспринимается мусульманами в Израиле как оскорбление.

Судьба подземной галереи пока не решена. Религиозные власти города высказывают противоречивые суждения. Тем временем, посетителей   музея становится больше с каждым днем. Туристов привлекает не только идеальное месторасположение, но и возможность  увидеть и проанализировать  исторический процесс становления и развития  государства.

# Культура # Музеи

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