В Иерусалиме появился новый подземный музей

Он расположился у главной достопримечательности старого города - Шхемских ворот. В экспозицию исторического музея вошли фотографии и макеты зданий и сооружений древнего Иерусалима. В музей переместились фонды святого города.

Необычное сооружение представляет собой подземный туннель, где возвышаются уникальные стеклянные столбы. А в них - рукописи и фотографии древнего Иерусалима.

Возведение музея вызвало многочисленные протесты мусульманских общин. К Шхемским воротам стремятся паломники разных вероисповеданий со всего мира. И подземное строительство в святом месте воспринимается мусульманами в Израиле как оскорбление.

Судьба подземной галереи пока не решена. Религиозные власти города высказывают противоречивые суждения. Тем временем, посетителей музея становится больше с каждым днем. Туристов привлекает не только идеальное месторасположение, но и возможность увидеть и проанализировать исторический процесс становления и развития государства.