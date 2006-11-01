Эпицентром кинофестиваля "Лiстапад-2006" останется кинотеатр "Октябрь"

Напомним, в этом году с 18 по 25 ноября проведение основных мероприятий планировалось перенести в Дом кино. Однако по просьбам зрителей демонстрация большинства картин пройдет в кинотеатре "Октябрь". Об этом сообщили в Министерстве культуры страны.Обсуждались также планы проведения и других фестивалей. Так, в ноябре пройдет республиканская акция "Мастера искусств-тружеников села", в Полоцке - фестиваль органной музыки "Званы Сафii", а в столице ярким культурным событием обещает стать международный фестиваль искусств "Белорусская музыкальная осень". Причем главное, как отмечают в ведомстве, не количество мероприятий, а их качество.