Свято место пусто не бывает

В Минске, на территории, где исторически располагался монастырь, ведётся строительство духовно-образовательного центра Белорусской православной церкви. Уже завершается возведение здания по ул. Торговой, 27. Сюда вселится ректорат Минской духовной академии. По соседству, также по улице Торговой, будут возведены два учебных корпуса. Здание XVII века на улице Кирилла и Мефодия, где сейчас располагается издательство Белорусского Экзархата и иконописная мастерская, будет реставрировано. Здесь появится общежитие для слушателей академии. В духовно-образовательном центре также будет библиотека, трапезная, актовый зал и домовой храм. Под строительство этих объектов вырыт огромный котлован, глубиной до 5 метров. Вывезено несколько тысяч кубометров земли. Причина - в особенностях грунта. Строительство ведётся на месте поймы реки, что вызвало необходимость глубоко вбивать сваи, равные высоте будущих зданий. По плану, все работы завершатся через полтора года.