В художественной галерее Михаила Савицкого прошел бал

Новости Минска. Историческая жемчужина города. Памятник архитектуры эпохи классицизма. Губернаторская усадьба 18 века. Время не было благосклонно к палаццо: здесь случились 2 колоссальных пожара, прописывались всевозможные организации, которые достраивали и перестраивали здание по-своему.

На памяти минчан здесь работал областной военкомат. А потом археологи и историки повернули время вспять, по крупицам собрав то, что когда-то было разбито и сожжено.

Виталий Жуков, коллекционер, искусствовед:

По всей вероятности, в 1914 году во время Первой мировой войны светская жизнь в этом доме закончилась. Минск горел, его грабили, наверняка, аристократы скрылись и уехали, и последние владельцы дома где-то потерялись в веках. Прошло 100 лет. И сегодня, благодаря тому, что сюда вернулась галерея искусств Савицкого, сюда вернулась культура.

В этом году в День города в 9 залах второго этажа старинной усадьбы открылась галерея народного художника Беларуси Михаила Савицкого, а четыре зала первого этажа были отведены под реконструкцию жилых помещений усадебного дома. Это большая и малая гостиная, кабинет, библиотека.

Залы наполнили старинные предметы быта времен бывших владельцев палаццо. И вот, на один день статичные интерьеры наполнились движением. Сюда пришли персонажи из 18 и 19 веков и пригласили минчан на бал.

Виталий Жуков, коллекционер, искусствовед:

И сегодня мы отдаем дань памяти Михаилу Пшездецкому, который построил эту усадьбу, Андрею Станкевичу, мне была предложена роль Кобылинского, создателя первого в городе публичного музея.

Образ Юрия Кобылинского для Виталия Жукова неслучаен: с хозяином первого минского городского музея их объединяет страсть к коллекционированию. Весной Виталий разместил в коралловом зале музея свою уникальную коллекцию: 120 оригинальных художественных работ европейских, западных и российских мастеров.

Сценарий игры в светское общество 19 века продуман до мелочей. Послушать старинный патефон, попробовать себя в буриме и писать гусиным пером. Девушки специально освоили язык дам 18 века, на котором можно говорить без слов.

Участница бала:

Если я хочу куда-то пройти с вами, меня приглашает кавалер, гусар, и я готова с ним идти, я похлопываю закрытым веером спереди, значит, я готова последовать за вами. А если сбоку ноги – я хочу, чтобы вы следовали за мной. Если дама хотела, чтобы ее пригласил гусар, кавалер на танец, несколько продолжительных взмахов в область груди, на себя, и давая понять взглядом, на кого вы смотрите.

А вот пани Дельпаце раскладывает пасьянсы. Кроме шитья, вязания и чтения карты были одним из главных развлечений скучающих особ.

И вот он, самый яркий момент вечера: мазурка, вальс немецкий лендлер и танец-пистолет, которому владельцы усадьбы научили всех желающих.

Здесь находилась мастерская Яна Дамеля, возможно, на этих площадях он создавал работы для костела на Кальварии. Последним владельцем дома стал Леопольд Дельпаце, городской глава.

Виталий Жуков, коллекционер, искусствовед:

В начале 20 века владельцы этого дома наверняка были изгнаны из страны, их фамилии потерялись в веках. И в этом зале оставлено пустое место для парадных портретов последних владельцев дома. А вдруг кто-то, кто смотрит телевидение, интернет, будет интересоваться этим, вдруг он нам подскажет. Вакантное место свободно, поэтому жизнь продолжается.

И, хотя настоящий бал с его грандиозной подготовкой нынешнему поколению вряд ли удастся, такая милая игра в дворянскую жизнь всегда будет иметь своих поклонников, которые не прочь попутешествовать в Минск губернский, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.