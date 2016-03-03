Праздник пирога в Минске: ветераны из девяти районов поборолись за звание лучших кондитеров и кулинаров

Новости Беларуси. Выпечка на любой вкус. В Минске прошел праздник пирога. Ветераны из девяти районов города представили на суд жюри и гостей более двух с половиной тысяч караваев, кулебяк, рогаликов, кексов и бисквитов сделанных своими руками. Подобный конкурс проводится уже в шестой раз. В этом году лучшими в кулинарном деле стала команда Центрального района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Жюри, конечно, очень трудно работать, выбрать из того обилия наиболее яркие экспонаты, за что они и получили все поощрения, которые мы сейчас видим.

Александр Якобсон, помощник Президента Республики Беларусь, главный инспектор по Минску:

Наши ветераны демонстрируют образцы искусства. Нельзя сравнить с тем, что производят наши, не обижая, кондитерские фабрики. То, что производится своими руками этими милыми женщинам, это, безусловно, дорогого стоит.