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Праздник пирога в Минске: ветераны из девяти районов поборолись за звание лучших кондитеров и кулинаров

03 марта 2016 11:01
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Новости Беларуси. Выпечка на любой вкус. В Минске прошел праздник пирога. Ветераны из девяти районов города представили на суд жюри и гостей  более двух с половиной тысяч караваев, кулебяк, рогаликов, кексов и бисквитов сделанных своими руками. Подобный конкурс проводится уже в шестой раз. В этом году лучшими в кулинарном деле стала команда Центрального района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:
Жюри, конечно, очень трудно работать, выбрать из того обилия наиболее яркие экспонаты, за что они и получили все поощрения, которые мы сейчас видим.

Александр Якобсон, помощник Президента Республики Беларусь, главный инспектор по Минску:
Наши ветераны демонстрируют образцы искусства. Нельзя сравнить с тем, что производят наши, не обижая, кондитерские фабрики. То, что производится своими руками этими милыми женщинам, это, безусловно, дорогого стоит.

# Культура # Александр Якобсон # Анатолий Адоньев # Кондитерские изделия

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