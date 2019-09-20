В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»

Новости Беларуси. Национальный отбор на участие в детском Евровидении выходит на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имя представителя нашей страны на престижном песенном конкурсе станет известно уже 20 сентября вечером. Кстати, в финале нацотбора исключительно девочки. В эти минуты они готовятся к выходу на сцену. Как настроены юные артистки? Чем будут покорять профессиональное жюри и телезрителей? На прямую связь со студией вышла корреспондент Ксения Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Главная интрига национального отбора на детское «Евровидение-2019» разрешится совсем скоро. В десять вечера участники поднимутся на сцену. Имя того, кто представит нашу страну на международном форуме в Польше 24 ноября, будет известно в полночь.

Победителя национального отбора выберут зрители и профессиональное жюри. Закончился финальный прогон, участники готовятся к выступлениям. Здесь, за пределами сцены, их ждут родители, друзья и вокальные тренеры и все, кто пришел поддержать конкурсантов.

– Здравствуйте, кого поддерживаете?

– Мы поддерживаем Арину Пехтереву, номер девять.

– Расскажите, что нужно говорить ребенку (уже не ребенку, взрослому исполнителю), чтобы не было волнения, чтобы все получилось?

– «Арина, делай то, что надо, и будь что будет».

– Расскажите, что еще приготовили?

– Мы приготовили еще нашу кричалку.

Интересно, что за право представить Беларусь на детском «Евровидении-2019» сегодня поборются исключительно девочки, их десять. Впрочем, многие юные артистки поднимутся на сцену нацотбора уже не впервые. Например, Мария Жилина бьет все рекорды: она выступает на национальном отборе в четвертый раз.

Мы узнали у конкурсанток, какие цели они ставят перед собой. И, конечно, пообщались со звездными гостями.

Мария Жилина, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:

Я понимаю, что меня смотрят люди – те, которые меня поддерживают, которые меня любят. Например, мои родные. И из-за этого я не волнуюсь, я беру себя в руки и выступлю достойно.

София Хролович, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:

Всегда перед выступлением нужно вспомнить свои все ошибки. Меня все поддерживают, я себя настраиваю позитивно. Я с друзьями провожу время, и мне весело.

Елизавета Мисникова, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:

Моя цель – прекрасно выступить, чтобы меня запомнили. Даже если я не одержу победу, чтобы обо мне вспоминали, чтобы смотрели, какая крутая девчонка выступала, вообще суперская. Это самая главная для меня цель. И самое главное – это кайфануть на сцене.

Юзари, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2015»:

Гэта новы ўзровень для кожнага. І асабіста для тых, хто ўпершыню ўдзельнічае у нацатборы. Таму хочацца пажадаць поспехаў і зрабіць свой вынік для сабе самаго.

Александр Миненок, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2016»:

Самое главное – чтобы они не напрягались на данный момент. Им надо сейчас расслабиться, чтобы они напряглись в самый последний момент, когда уже выходили на сцену. Чтобы они сейчас не перенапряглись и не выдали всю энергию на репетиции.

Это уже добрая традиция, когда участники и финалисты взрослого и детского «Евровидения» прошлых лет приезжают поддержать конкурсантов этого года. Им, безусловно, будет чем поделиться с новичками, ведь юные белорусы участвуют в конкурсе песни с 2003 года, то есть с момента его основания. За это время было подано более 800 заявок на участие.

Беларусь дважды становилась хозяйкой детского «Евровидения». В 2018 году мы собрали рекордное количество участников – 20 стран.