Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?

Театральные постановки меняют формат. Все большую популярность набирают иммерсивные шоу. Где разрешается есть на спектакле, болтать с артистом во время действа или самому выходить на сцену, рассказываем в программе «Минск и минчане».

У зрителей есть возможность полностью погрузиться в происходящее и стать частью истории, исход которой неизвестен никому. Подобный эксперимент ждет зрителей в новом театральном сезоне на сцене Камерного драматического театра столицы.

Наталия Башева, директор и художественный руководитель Камерного драматического театра:

Смешение понятий: реальность – фантазия, придуманное и настоящее. Попытка доказать, что все, что мы ни делаем, все, о чем мы ни говорим – это все материально, это есть.

Такие постановки рушат стены между актерами и зрителями. Навсегда меняют каждого участника и помогают переосмыслить отношения с собой и миром. Необыкновенная музыка, хореография, световые и звуковые эффекты, даже запахи позволяют стать частью ошеломительного мистического шоу. У каждого – свой характер, свои жизненные обстоятельства, но всех объединяют такие простые и одинаковые вещи, как любовь, счастье и вера. И театр здесь – посредник.

Наталия Башева:

Я стала понимать, что не все можно на сцене. Есть вещи, которые нам не постичь. Мы в театре на сцене, как на краю, на краю миров, когда смывается грани реального и нереального.

Наталия Башева давно увлечена социальными проектами, которые помогают людям понимать друг друга через театральную игру. Ее творческий путь начинался с создания духовного театра, а сегодня у Натальи собственная театральная мастерская. Все эти начинания объединены тем, что в каждое из них вложены душа и личное время.

Наталия Башева:

У нас там небольшие спектакли на сложные, трудные (против наркомании, СПИДа, суицида) темы. Но актеры, я точно знаю, с большим удовольствием работают в таких материалах.

И неважно, какой будет очередная пьеса: веселой комедией или философской драмой. В творческом тандеме режиссера и актера оба участника учатся друг у друга.

Сергей Юревич, актер театра и кино:

В мастерской Натальи Олеговны я могу развиваться именно как актер. Не только как режиссер видит, но и как ты сам это чувствуешь. И вот вы вместе садитесь и находите вашу природу.

Татьяна Чердынцева, актриса театра и кино:

За что я люблю этот театр: здесь, как нигде, происходит у меня обмен со зрителем. Я больше в кино снимаюсь, и там нет этого процесса «здесь и сейчас». А здесь, на этой сцене он происходит именно здесь и сейчас. И я могу полностью отдавать себя и получать втройне эту энергию.

Павел Адамчиков, актер театра и кино:

Актерская профессия для меня – это власть над зрительской эмоцией, настроением, состоянием. Светлана Яцевич, актриса театра и кино:

Сцена – это увеличительное стекло. И все равно видно, чем человек живет, что он за собой несет. Даже если он при этом играет подлеца.

Наталья Олеговна считает, что театр обладает особой силой. Что будет завтра или послезавтра – все равно, главное – настоящий момент, сейчас. Ведь ни одно мгновенье, будь то сцена или жизнь, не повторится никогда.

Наталия Башева:

Очень большое удовольствие, когда я нахожу язык, который люди могут понять, мою картинку, мои мечты, мечты автора, или чаяния, или мысли, которые становятся зримыми.

В октябре театралов ждет премьера спектакля «Мамки», где будет глубоко раскрыта тема мира и войны. К Новому году артисты готовят большое музыкальное шоу, а любители юмора оценят искрометную комедию.