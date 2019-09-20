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Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?

20 сентября 2019 12:24
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Театральные постановки меняют формат. Все большую популярность набирают иммерсивные шоу. Где разрешается есть на спектакле, болтать с артистом во время действа или самому выходить на сцену, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-1

У зрителей есть возможность полностью погрузиться в происходящее и стать частью истории, исход которой неизвестен никому. Подобный эксперимент ждет зрителей в новом театральном сезоне на сцене Камерного драматического театра столицы.

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-4

Наталия Башева, директор и художественный руководитель Камерного драматического театра:
Смешение понятий: реальность – фантазия, придуманное и настоящее. Попытка доказать, что все, что мы ни делаем, все, о чем мы ни говорим – это все материально, это есть.

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-7

Такие постановки рушат стены между актерами и зрителями. Навсегда меняют каждого участника и помогают переосмыслить отношения с собой и миром. Необыкновенная музыка, хореография, световые и звуковые эффекты, даже запахи позволяют стать частью ошеломительного мистического шоу. У каждого – свой характер, свои жизненные обстоятельства, но всех объединяют такие простые и одинаковые вещи, как любовь, счастье и вера. И театр здесь – посредник.

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-10

Наталия Башева:
Я стала понимать, что не все можно на сцене. Есть вещи, которые нам не постичь. Мы в театре на сцене, как на краю, на краю миров, когда смывается грани реального и нереального.

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-13

Наталия Башева давно увлечена социальными проектами, которые помогают людям понимать друг друга через театральную игру. Ее творческий путь начинался с создания духовного театра, а сегодня у Натальи собственная театральная мастерская. Все эти начинания объединены тем, что в каждое из них вложены душа и личное время.

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-16

Наталия Башева:
У нас там небольшие спектакли на сложные, трудные (против наркомании, СПИДа, суицида) темы. Но актеры, я точно знаю, с большим удовольствием работают в таких материалах.

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-19

И неважно, какой будет очередная пьеса: веселой комедией или философской драмой. В творческом тандеме режиссера и актера оба участника учатся друг у друга.

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-22

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-24

Сергей Юревич, актер театра и кино:
В мастерской Натальи Олеговны я могу развиваться именно как актер. Не только как режиссер видит, но и как ты сам это чувствуешь. И вот вы вместе садитесь и находите вашу природу.

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-27

Татьяна Чердынцева, актриса театра и кино:
За что я люблю этот театр: здесь, как нигде, происходит у меня обмен со зрителем. Я больше в кино снимаюсь, и там нет этого процесса «здесь и сейчас». А здесь, на этой сцене он происходит именно здесь и сейчас. И я могу полностью отдавать себя и получать втройне эту энергию.

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-30

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-32

Павел Адамчиков, актер театра и кино:
Актерская профессия для меня – это власть над зрительской эмоцией, настроением, состоянием.

Светлана Яцевич, актриса театра и кино:
Сцена – это увеличительное стекло. И все равно видно, чем человек живет, что он за собой несет. Даже если он при этом играет подлеца.

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-35

Наталья Олеговна считает, что театр обладает особой силой. Что будет завтра или послезавтра – все равно, главное – настоящий момент, сейчас. Ведь ни одно мгновенье, будь то сцена или жизнь, не повторится никогда.

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-38

Наталия Башева:
Очень большое удовольствие, когда я нахожу язык, который люди могут понять, мою картинку, мои мечты, мечты автора, или чаяния, или мысли, которые становятся зримыми.

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-41

В октябре театралов ждет премьера спектакля «Мамки», где будет глубоко раскрыта тема мира и войны. К Новому году артисты готовят большое музыкальное шоу, а любители юмора оценят искрометную комедию.

Перекусить на спектакле, поболтать с артистом во время действа или самому выйти на сцену: где можно поучаствовать в иммерсивном шоу?-44

Тому, кто хочет постичь себя, стоит дождаться нового иммерсивного шоу. Но в каком бы жанре ни была постановка, ясно одно: каждый раз это путешествие в неизведанное, где все для сердца, для раздумий, для души.

# Театр # Культура # Наталия Башева # Сергей Юревич # Татьяна Чердынцева # Павел Адамчик # Светлана Яцевич

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