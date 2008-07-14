В фестивальном Витебске стали известны имена победителей детского вокального состязания

Вторую премию жюри разделило между Казахстаном и Молдовой. Всего в конкурсе приняли участие 20 юных талантов из 17 стран. Победители и призеры выйдут сегодня на сцену Летнего амфитеатра в гала-концерте.
Сегодня же финал конкурса молодых исполнителей. По итогам первого дня белорус Виталий Гордей вошел в тройку лидеров и делит место с российской вокалисткой Леной Валевской. Второй результат у болгарина, лидерство у певца из Литвы – 102 балла.
Вечером участникам предстоит исполнить эстрадную песню композитора своей страны на родном языке. Напомним, в этом году в конкурсе принимают участие 24 государства. Церемония награждения победителей пройдет 15 июля.