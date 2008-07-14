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В фестивальном Витебске стали известны имена победителей детского вокального состязания

14 июля 2008 10:43
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Гран-при увезет в Россию десятилетняя Лара, а первую премию и специальный приз "Славянского базара" завоевала воспитанница Национального центра музыкального искусства имени Мулявина Алина Молош.

Вторую премию жюри разделило между Казахстаном и Молдовой. Всего в конкурсе приняли участие 20 юных талантов из 17 стран. Победители и призеры выйдут сегодня на сцену Летнего амфитеатра в гала-концерте.

Сегодня же финал конкурса молодых исполнителей. По итогам первого дня белорус Виталий Гордей вошел в тройку лидеров и делит место с российской вокалисткой Леной Валевской. Второй результат у болгарина, лидерство у певца из Литвы – 102 балла.

Вечером участникам предстоит исполнить эстрадную песню композитора своей страны на родном языке. Напомним, в этом году в конкурсе принимают участие 24 государства. Церемония награждения победителей пройдет 15 июля.

# Культура

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