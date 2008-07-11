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В Витебске стартует Международный фестиваль искусств "Славянский базар"

11 июля 2008 16:55
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На официальной церемонии открытия в гала-концерте выступят звезды белорусской эстрады и многочисленные гости.
Публика встретится с Николаем Басковым, Надеждой Кадышевой, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном, Максимом Галкиным и другими. Впервые в фестивале примут участие артисты из Венесуэлы, Египта, Китая и ЮАР. Всего 35 стран со всех континентов.
 
Первый официальный день работы фестиваля начался с открытия международного пресс-центра. Более полутысячи журналистов из десятка стран уже аккредитованы и работают. И в дирекции утверждают, что с каждым днем гостей будет все больше.

Сегодня утром министры культуры Беларуси и России подписали протокол о сотрудничестве на ближайшие два года. Документ предусматривает финансирование нескольких совместных проектов, в том числе проведение Дней культуры наших стран. И урегулирует вопросы финансирование Славянского базара следующего года.

На торжественной церемонии открытия фестиваля будут чествовать Лауреатов премии Союзного государства в области литературы и искусства. Ими стали народные артисты Беларуси Михаил Финберг, Владимир Гостюхин, а также народный артист России, художественный руководитель Московского академического театра имени Маяковского – Сергей Арцибашев.  "Город мастеров" распахнет свои ворота на новой площадке в Центре народных ремесел.
 
По традиции на торжественной церемонии открытия международного фестиваля "Славянский базар" в Витебске выступит Президент Беларуси Александр Лукашенко.

И сегодня же за значительный личный вклад в развитие культурных связей между Беларусью и Россией Президент Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины художественного руководителя государственного научно-творческого учреждения Краснодарского края "Кубанский казачий хор" Виктора Захарченко и председателя Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" Валентина Сидорова.
# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

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