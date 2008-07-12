12 июля на "Славянском базаре" в Витебске – День культуры России

"Звездный час" с Иосифом Кобзоном, показ российских фильмов и выступление на сцене Летнего амфитеатра российских мастеров искусств – программа более, чем разнообразна.

Среди участников вечернего концерта – Надежда Бабкина, Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Олег Газманов и другие артисты.

Сегодня же в фестивальном Витебске прошел День молодежи, и стартовал международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2008". Под 15-м и 17-м номерами на нем выступили белорусские участники Роман Волознев и Алина Молош. На этом конкурсе в первый день оценки не озвучивают.

Ну и главная интрига "Славянского базара" – конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. В 21.00 они выйдут на сцену летнего амфитеатра. В полуфинал вышел 21 исполнитель. Из них жюри предстоит выбрать 12 финалистов, к которым на заключительном этапе присоединятся представители Беларуси, России, Украины, которые по новым условиям конкурса автоматически попали в финал. Нашу страну представит Виталий Гордей, обладатель Гран-при Международного конкурса исполнителей молодежной песни "Молодежь за Союзное государство". Оценки первого конкурсного дня станут известны уже ближе к ночи.