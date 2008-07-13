В фестивальном Витебске сегодня - День Союзного государства

Витебск должен стать столицей Союзного государства. С такой неожиданной идеей выступил сегодня госсекретарь Союзного государства Павел Бородин.

День Союзного государства проводится с 2003 года и органично вписался в программу славянского форума. То, что он стал традиционным на фестивале, вполне обоснованно - ежегодно на проведение "Славянского базара" из Союзного бюджета выделяется около одного миллиона долларов. И уже на будущий год планируется существенно увеличить союзное финансирование форума.

Официальные представители союзных структур сегодня присутствуют на многих фестивальных мероприятиях. Сегодня они вручат свои призы на церемонии награждения победителей 6-го детского музыкального конкурса. А самым красочным событием Дня Союзного государства станет концерт "Все цветы июля", который пройдет вечером на сцене Летнего амфитеатра. В нём примут участие лауреаты премий Союзного государства в области литературы и искусства разных лет - Михаил Финберг, Владимир Гостюхин, Алексей Дударев, а также Иосиф Кобзон, Максим Дунаевский, Тамара Гвердцители и другие известные артисты.

Сегодня же в Летнем амфитеатре Витебска пройдет первое выступление финалистов 17-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Беларусь будет представлять Виталий Гордей.

