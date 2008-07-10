Сутки до "Славянского базара", а Витебск уже живет предстоящим фестивалем

Сегодня, за день до официального старта, первые три концерта: Юбилейный вечер Игоря Лученка, выступления участников Евровидения и концерт Максима Галкина. В юбилейном вечере композитора Игоря Лученка – "Беспокойное сердце" примут участие Президентский оркестр под управлением Виктора Бабарикина, Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Иосиф Кобзон. Игорь Лученок 6 августа отмечает 70-летие. Многие его песни любимы и давно стали народными, среди них "Журавли на Полесье летят", "Алеся", "Майский вальс". В 1999 году на площади Звезд в Москве зажглась и звезда композитора.