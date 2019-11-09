Прямой эфир

Анатоль Ярмоленка: Усе думаюць, што беларусы доўга-доўга неяк бяруцца за ўсё. Не, мы можам спяваць

09 ноября 2019 16:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Аб непаўторнай атмасферы «Славянкі» вось ужо два дзесяцігоддзя ходзяць легенды.

Пра гэта расказалі ў адной з серый дакументальнага цыклу «Я шагаю по стране».

Анатоль Ярмоленка: Усе думаюць, што беларусы доўга-доўга неяк бяруцца за ўсё. Не, мы можам спяваць-1

Анатоль Ярмоленка, народны артыст Беларусі:
«Паміж Польшай і Рассіяй полька беларуская, між Літвой і Украінай полька беларуская!»

Ведаеце, у гэтай песні як ні ў якой паказваецца характар беларуса. Усе думаюць, што беларусы такія павольныя, такія памяркоўныя і доўга-доўга неяк бяруцца за ўсё. Не, мы можам спяваць, мы можам танцаваць, мы можам весяліцца. Вось гэта – сапраўдныя беларусы.

Анатоль Ярмоленка: Усе думаюць, што беларусы доўга-доўга неяк бяруцца за ўсё. Не, мы можам спяваць-4

# Культура # Культура # Анатолий Ярмоленко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тимур Мирошниченко: «Славянский базар» – это такой якорный фестиваль, на который должны приезжать
09 ноября 2019 16:22

Тимур Мирошниченко: «Славянский базар» – это такой якорный фестиваль, на который должны приезжать

Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста
09 ноября 2019 14:26

Сыграть может любой. Беларусь присоединилась ко Всемирному дню пианиста

Национальный художественный музей показал подаренные ему картины
09 ноября 2019 12:25

Национальный художественный музей показал подаренные ему картины