Она с детства даёт концерты в филармонии и сама пишет стихи и музыку

О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» .

Римма Дракина, обладатель Гран-при на международном конкурсе « Музыка без границ » : У нас так соседи даже рады, что кто-то музицирует. А если уже пошла речь о концертах, то я уже дала три концерта в филармонии.

Одна из самых юных участниц концерта в филармонии. Римма уже обошла своих сверстников по музыкальной школе. Играет программу с опережением на несколько лет.

Римма Дракина: Люблю Бетховена, люблю Глинку, Баха, Гайдна. Вдохновение ко мне очень часто просто само приходит, есть у меня настроение такое, что меня просто тянет что-то сыграть.

Римма Дракина: У меня не получается такая серьезная классика.

Пробует и сама сочинять, причем и стихи и музыку.

Оксана Петрова, мама Риммы:

Им нужно было про Беларусь выучить. Стих был какой-то очень сложный, она говорит: «Можно я сама напишу?».

Среди побед – известный музыкальный фестиваль в Друскининкае. Город-курорт уже полтора десятка лет собирает пианистов, оркестрантов, вокалистов, дирижеров, музыковедов и критиков со всей Европы.