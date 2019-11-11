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Песни для киноленты написал Владимир Высоцкий. К 50-летию фильма «Сыновья уходят в бой» в Минске пройдёт концерт

11 ноября 2019 07:32
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Новости Беларуси. Полувековой юбилей фильма «Сыновья уходят в бой» в Минске отметят концертом. В программе песни, которые специально для киноленты написал Владимир Высоцкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песни для киноленты написал Владимир Высоцкий. К 50-летию фильма «Сыновья уходят в бой» в Минске пройдёт концерт-1

При жизни Высоцкого его песни не получили в СССР официального признания, но голос барда все же звучал в кино, в том числе снятом на «Беларусьфильме». Для Национальной киностудии им создано свыше 20 бессмертных песен. Они и зазвучат сегодня, 11 ноября, в Государственном музее истории белорусской литературы.

Творческую встречу посвятят 95-летию отечественного кино и 50-летию фильма режиссера Виктора Турова «Сыновья уходят в бой». Он снят по мотивам романа Алеся Адамовича  под говорящим названием «Партизаны» и начинается со слов «У войны не женское лицо».

Песни для киноленты написал Владимир Высоцкий. К 50-летию фильма «Сыновья уходят в бой» в Минске пройдёт концерт-4

Песни для киноленты написал Владимир Высоцкий. К 50-летию фильма «Сыновья уходят в бой» в Минске пройдёт концерт-6

# Беларусьфильм # Культура # Владимир Высоцкий # Фотофакт

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