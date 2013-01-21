В Бресте открыли филармонию

Новости Бреста. Долгожданный подарок получили жители Брестчины. После длительной реконструкции двери распахнула областная филармония. Любители камерной музыки теперь смогут слышать её в новом концертном зале. А существующие при филармонии музыкально-инструментальные коллективы теперь могут репетировать и выступать на собственной сцене.

Просторные помещения, огромные хрустальные люстры, повсюду — гранит и мрамор. Именно так выглядит сегодня после длительного ремонта областная филармония.

С открытием нового концертного зала жители Брестчины получили возможность наслаждаться живой музыкой во всей красоте ее звучания.

Игорь Рубацкий, директор Брестской областной филармонии:

Здесь применялись современные технологии. Зал оснащён акустической системой, которая помогает максимально использовать возможности наших артистов. Зал рассчитан на 150 мест. Здесь могут выступать как солисты, так и малые составы (инструментальные), и оркестры малые, камерный состав.

Инна Пилипович в камерном оркестре областной филармонии играет три года. Музыкальный инструмент девушки — альт. Внешне похож на скрипку, но гораздо более древний. Теперь репетировать и выступать музыкант сможет в стенах родной филармонии. Ведь пока шла реконструкция здания, коллективы вынуждены были арендовать залы.

Инна Пилипович, музыкант камерного оркестра Брестской областной филармонии:

Этого ждали все. Всем хотелось, чтобы это случилось побыстрее, чтобы у нас уже был свой зал, в котором мы можем давать больше концертов.

Александр Мартыненко, главный дирижер камерного оркестра Брестской областной филармонии

Вообще, условия хорошие. Много воздуха в репетиционном зале. Немножко нужно довести зал по акустике, чтобы это был зал камерной музыки, чтобы это было естественное звучание, чтобы не пришлось пользоваться микрофонами. Потому что чистое звучание есть чистое звучание.

В обновленных стенах филармонии запланированы сотни концертов: брестского камерного оркестра, различных ансамблей и сольных исполнителей. Будут также и приглашенные музыканты: как белорусские, так и из других стран. Сейчас для этого есть все возможности. Главное, чтобы слушатель мимо не проходил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.