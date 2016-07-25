В Ботаническом саду Минска прошёл фестиваль природных узоров

Новости Беларуси. В Минске впервые прошёл фестиваль природных узоров. В Центральном ботаническом саду команды флористов, дизайнеров, художников, ландшафтных специалистов, студентов вузов трудились над созданием неповторимых композиций. В ход шли живые цветы, листья, кора, мох, песок, камни и ветки. Как итог – создание десятков невероятных сочетаний и рисунков.

Роман Федорович, организатор фестиваля:

Мы собрали лучшие команды, которые прошли отбор. Это люди разных профессий, специальностей. Это флористы, архитекторы, дизайнеры, художники. Все они создают свои, уникальные природные узоры.

Все работы останутся в Ботаническом саду, и ещё долгое время будут радовать посетителей своим красочным великолепием. Такие инсталляции получили название мандалы. Это неотъемлемый атрибут различных фестивалей, связанных с парковым искусством, завоевавшим любовь миллионов людей по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.