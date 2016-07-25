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В Ботаническом саду Минска прошёл фестиваль природных узоров

25 июля 2016 06:50
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Новости Беларуси. В Минске впервые прошёл фестиваль природных узоров. В Центральном ботаническом саду команды флористов, дизайнеров, художников, ландшафтных специалистов, студентов вузов трудились над созданием  неповторимых композиций. В ход шли живые цветы, листья, кора, мох, песок, камни и ветки. Как итог – создание десятков невероятных сочетаний и рисунков.

Роман Федорович, организатор фестиваля:
Мы собрали лучшие команды, которые прошли отбор. Это люди разных профессий, специальностей. Это флористы, архитекторы, дизайнеры, художники. Все они создают свои, уникальные природные узоры.

Все работы останутся в Ботаническом саду, и ещё долгое время будут радовать посетителей своим красочным великолепием. Такие инсталляции получили название мандалы. Это неотъемлемый атрибут различных фестивалей, связанных с парковым искусством, завоевавшим любовь миллионов людей по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Растения и цветы # Фотофакт # Роман Федорович

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