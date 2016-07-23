Арт-пикник проходит 23 июля в Минске

Новости Беларуси. Фестиваль лета, улыбок и позитива. В Минске проходит большой арт-пикник.

По сути – это уникальный формат городского отдыха.

В одном месте сконцентрированы все виды летних развлечений.

Музыка сразу на пяти сценах помогает зарядиться задором, а вот запастись еще и энергией предлагают на огромном фуд-корте.

Работает более 20 точек, где представлено всё разнообразие мировой кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть, где развернуться и любителям активных игр, а для самых маленьких предусмотрена специальная детская зона.

Формат пикника – творческий, поэтому здесь не обошлись без необычных арт-инсталляций, атмосферного маркета и фотозоны.