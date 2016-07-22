Вернула к жизни забытые белорусские танцы: худрук «Хорошек» Валентина Гаевая отмечает юбилей

Новости Беларуси. Когда вся жизнь - в танце. Народная артистка Беларуси Валентина Гаевая сегодня отмечает 80-летие. Вся творческая жизнь талантливого хореографа и балетмейстера, кавалера ордена Франциска Скорины связана с танцевальным ансамблем «Хорошки». С юбилеем народную артистку Беларуси поздравил Президент. Под руководством Гаевой созданы десятки концертных программ, воспитано несколько поколений талантливых артистов. И, благодаря «Хорошкам», многие забытые старые белорусские танцы вновь ожили на профессиональной сцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строгая, но справедливая. О молодом руководителе «Хорошек» в середине семидесятых говорили именно так. Она была, по-хорошему, «пришельцем». С ней все танцоры ходили буквально по струнке.

Светлана Кашталапова-Потапович, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Мы только слышим – Гаевая в филармонии – всё. Идёт работа полным ходом. Человек с очень сильным внутренним стержнем. Одним взглядом, без слов, может заставить артиста сделать то, на что он, в принципе, и готов не был

Валентина Ивановна — уроженка России — вывела белорусский народную хореографию на мировую высоту. «Хорошкам» аплодировал весь мир. А зал, не отрываясь, наблюдал за тем, что происходило на сцене.

Критики таяли от белорусского фольклора. Пружинистые движения танцоров для иностранцев были в диковинку. Публика открывала для себя «Туровскую легенду», «Пилигримов» и «Полоцкую тетрадь». А с ними и душу страны.

Светлана Кашталапова-Потапович, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Мы настолько великолепно, не побоюсь этого слова, выступали. Слух передавался из уст в уста. К нам валил народ

Ансамбль «Хорошки» уже давно – театр танца. Язык пластики понятен и в Ситизен-Холл в Лос-Анджелесе, и в зале Минской филармонии.

Валентина Гаевая, народная артистка Беларуси, художественный руководитель Белорусского государственного хореографического ансамбля «Хорошки»:

Стараемся быть нужными людям, которые приходят на наши концерты. Они получают и ответы на свои вопросы, и возвращаем им забытую любовь.

Валентина Ивановна всегда повторяла: «Хорошки» – это моя жизнь». В 80 лет в ее расписании ни одного свободного дня. Все для того, чтобы уже в новом сезоне ансамбль вышел на сцену.