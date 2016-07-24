Как Гросс потратит $20 тысяч и кого ругала мама: самые яркие моменты «Славянского базара»

Новости Беларуси. Много хороших селфи можно было снять и на «Славянском базаре». Юбилейный XXV фестиваль искусств в Витебске завершился.

Конкурс настолько популярен, что приходится запускать дополнительный поезд «Минск-Витебск».

На этот раз спецмаршрут привез еще более 4 тысяч пассажиров.

Гран-при конкурса молодых исполнителей – у белорусского участника Алексея Гросса. О самых ярких моментах фестивального Витебска рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Пять сотен журналистов из десятка стран – беспрецедентное число пишущей и снимающей братии съехалось в город на Двиной, чтобы лично увидеть, а после рассказать всему миру: так что же это такое фиеста по-белорусски и как изменился главный базар на славянской земле за четверть века. Кто-то сравнит «Славянку» с «Новой волной», а кто-то и вовсе скажет: не уступает она и самому «Евровидению». Еще бы, здесь начиналась карьера наших Ланской и Смоловой, и сюда после евротриумфа петь приезжают «скрипка-Рыбак» и «Лазербой». Понимая, какой старт дает витебский базар артистам, каждый начинающий и амбициозный из них жаждет получить заветный билет на здешний конкурс молодых исполнителей.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Сегодня здесь под сводами Летнего амфитеатра было не до сна – второй конкурсный день у молодых вокалистов. Всего за Гран-при конкурса и 20 тысяч долларов изначально боролся 21 артист. Во второй тур после оценок жюри прошли лишь 15.

Пока одни поражали восьмерку судей своим сильным вокалом, эпатажными нарядами, другие - группой поддержки. Например, на сцену к Анне Адабеску вышел супруг – тоже певец. А к Феличии Дунаф из Румынии из зрительного зала обратилась мама – самый родной человек и, как оказалось, самый строгий критик.

Не обошлось и без подарков.

Коллекция народных инструментов Душана Свилару пополнилась белорусской дудой.

А вот Валерия Ильин из Литвы ждать сюрпризов не стала и сама со сцены передала сладкий привет журналистам – фирменный пирог, призналась, готовила всю ночь. И здесь уже не важно, что этикетка с названием производителя на упаковке. В тот же день стало ясно – победил наш Гросс. Современный Ольгерд – отличник первого конкурсного дня и второй по итогам второго – набрал 157 баллов. И это лишь на два очка больше чем у Адама из Казахстана. Первый, но не Гран-при (таково положение конкурса – разница минимум три балла должна быть) – вздохнут тогда многие. А Леонтьев, председатель жюри, заставит выдохнуть: это же юбилейный «Базар» – Гран-при быть.

Алексей Гросс, обладатель Гран-при XXV международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016»:

На что потрачу 20 тысяч долларов? Честно, я пока не думал. Для меня этот конкурс – что-то большее

Уже за кулисами обладателя Гран-при встречали не только журналисты. И такая поддержка Гроссу очень нужна: трижды Алексей пытался пройти отбор на «Евровидение», всё тщетно. Теперь уверен – удача будет на его стороне. Не менее напряженным стал конкурс самых юных исполнителей. И здесь всё куда сложнее, предугадать что-либо было невозможно. Голосование закрытое, а потому результаты – и первые, и заключительные стали известны только в момент награждения.

А вот первая премия и спецприз останутся дома – белоруска Анастасия Жабко в числе лучших. И вот где урожай в год юбилейный.

Анастасия Жабко, обладатель первой премии на XIV Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2016»:

Меня просто переполняют эмоции, я так рада, что я здесь, у меня первое место.

Пока одни ко вкусу победы только привыкают, другие, к примеру, Михал Качмарек, уже успели это сделать. Обладатель Гран-при песенного конкурса-2013 из Польши теперь традиционно не только на концерты в Витебск приезжает, но не обходит стороной и «Город мастеров». Открытием для поляка стали деноминированные деньги: теперь у него рубли наши и старого, и нового образца. А ведь еще «васильки» есть, а сдачу и монетами дать могут. Без копилки, шутит, никак.

Особо поразила фестивальная валюта латыша Маркуса Рива, он на «Базаре» – новичок.

Первые «васильки» потратил на белорусские драники.

Маркус Рива, певец (Латвия):

Успел посмотреть этот замечательный амфитеатр. У вас такой красивый город, такой спокойный, хороший, всё чисто и мне нравится.

Юбилейный фестиваль стал таковым и для многих артистов. 20 лет назад впервые на сцену «Славянки» вышел Сергей Лазарев. 15 лет назад здесь познакомилась ныне самая звездная чета Пугачева-Галкин. И подобные юбилеи еще у плеяды артистов. Да и не только артистов – круглая дата у крыши амфитеатра, 10 лет, как спасает от дождя. Последний, кстати, тоже порадовал. Пусть и когда экватор на «Базаре» уже перешли.

С дождем природным – традиционно «звездный».

Пугачева, Галкин, Орбакайте, Леонтьев, Бабкина, Успенкая, Розенбаум.

А еще немец Андерс и американец Болтон. Базар, именуемый славянским давно вышел за рамки только славянской земли. 44 флага на флагштоке у амфитеатра и впервые рядом развевается самый главный – флаг «Славянки».

Джиган, певец (Россия):

4 года назад был первый раз здесь, всё стало масштабней

M-BAND, поп-группа (Россия):

Мы смотрели по телевизору и наблюдали, как здесь организуют крупный фестиваль и мечтали выступать на этой сцене

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, народные артисты Беларуси:

Это из года в год и мы уже ждём этого. Как ждёт зритель витебский фестиваль, так и артисты тоже хотят окунуться в атмосферу гостеприимства