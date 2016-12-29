В Большом театре оперы и балета 29 декабря прошел новогодний гала-концерт

Новости Беларуси. Два отделения и несколько десятков номеров (полноправных мини-спектаклей) – все, что видел белорусский зритель на театральных подмостках в 2016 году. В Большом прошел новогодний гала-концерт звезд оперы и балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И стартовали, пожалуй, одной из самых новогодних постановок – «Щелкунчиком». Под марш из балета открыли занавес: настоящая новогодняя сказка, для тех, кто в предвкушении подарков и волшебства.

На сцене народный Константин Кузнецов и симфонический оркестр.

Помимо Чайковского, насладятся гости Большого еще Штраусом, Бизе и Верди. Но 29 декабря зритель шел не только, да и не столько на этих именитых авторов, сколько на игру любимых земляков.

Это и «белорусская Аврора» Ольга Гайко, и Владимир Громов (баритон спел «Скажите девушки»), и Эдуард Мартынюк с романсом Бродского.

Станислав Трифонов, заслуженный артист Республики Беларусь:

Будет, может быть, что-то и не очень знакомое. Но в основном это, конечно, оперные хиты. Потому что люди в такие праздники идут отдыхать, а не напрягаться. Не будет крови и смертей, как обычно в опере происходит. Все будет радужно и весело.

Иван Костюхин, дирижер Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Всегда новогодний гала-концерт – это концерт-новогодний стол. Ты стремишься, чтобы на нем было много всего и на все вкусы. С одной стороны, волнительно то, насколько нам удастся этим вкусам угодить. С другой – мы призваны воспитывать хороший вкус, и у нашей публики в том числе.