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Праздничное шоу телеканала СТВ «12 чудес в Новогоднюю ночь»: 12 музыкальных номеров, 12 новогодних историй

29 декабря 2016 10:25
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Эти предпраздничные дни для телеканала СТВ оказались по-настоящему насыщенными. Работа на съёмочной площадке «кипит» с раннего утра и до середины ночи вот уже не первый день. За звукокартинку отвечает бригада суперпрофессионалов нашего телеканала.

Праздничное шоу «12 чудес в Новогоднюю ночь» подарит телезрителям 12 музыкальных номеров, 12 новогодних историй, яркие декорации и море музыки, веселья. Звёзд будет так много, как шипящих пузырьков в бокале шампанского. На сцене – кумиры разных поколений.

Неожиданные тандемы, оригинальный репертуар, белорусские хиты, и песни из кинофильмов, и новогодний шлягеры.

Кто-то из артистов удивит телезрителей феерическим шоу, кто-то и вовсе по-новому зазвучит.

Этакий «голубой огонёк» отмечаем вместе с СТВ в атмосфере сказки, волшебства и праздника.

2017 год на телеканале СТВ встретят аграрии, врачи, пилоты, выдающиеся представители других профессий, для которых этот уходящий год стал щедрым на знаковые события.

Полную версию этого большого, настоящего, душевного и по-новогоднему волшебного праздника можно будет увидеть 31 декабря в 22:45 на телеканале СТВ.

# Культура # Фотофакт # Павел Кореневский # Ольга Бурлакова # Проекты СТВ # Александр Тихонович # Новый год # Сергей Баталко

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