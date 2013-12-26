В Беларуси издадут полное собрание трудов Франциска Скорины

Новости Беларуси. Первый том полного собрания трудов Скорины подписан в печать. Проект приурочен к 500-летию издания нашим именитым земляком первой книги для восточных славян. Эту дату мы будем отмечать 6 августа 2017 года. Сегодня уникальное издание представили в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране десять книг первопечатника в шести переплетах. И все они хранятся в Национальной библиотеке. Всего в мире 360 экземпляров. И еще 43 рукописных.

Георгий Голенченко, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Гэта выдатны помнік, які сведчыць пра ўзровень культуры, пра тое, што культура ўпісвалася ў еўрапейскае асяроддзе. Скарына першы еўрапейскі дзеяч такого ўзроўню.

Первый том полного собрания трудов Франциска Скорины сегодня подписан в печать. Это символичное событие - старт общенациональной программы по факсимильному переизданию книжного наследия первопечатника Скорины. За пять лет планируют выпустить 25 книг в 20 томах, напечатанных пять веков назад нашим земляком в Праге и Вильно. Основа - электронные копии из музеев и библиотек Беларуси, России, Украины, Германии.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси по научной работе и издательской деятельности:

Сучасныя паліграфічныя магчымасці, выдавецкія тэхналогія дазваляюць рэалізаваць гэты прект на сапраўды высокім узроўні і зрабіць кніжную спадчыну Францыска Скарыны зразумелай і даступнай шырокамі колу чытачоў.

Это по сути книжная репродукция ценных трудов Скорины. Факсимильное издание максимально воссоздаст оригиналы.

Структура, содержание, шрифты, гравюры. Все как в оригинале. Напечатанные издания передадут как в отечественные библиотеки, так и в зарубежные. Эти книги станут доступны и ученым, и школьникам.

Изданные собрания книг бесплатно передадут также в музеи и архивы России, Украины, Польши, Германии. Они станут своеобразными «культурными посланниками» за рубежом - будут представлять духовное наследие Беларуси. Этот проект - хороший пример государственно-частного партнерства.

Владимир Карачевский, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Серьезные компании понимают, что вложения в культуру - это инвестиции в будущее. Мы, наверное,таким образом сможем показать наши людям, нашим гостям о своем прошлом, о своей культуре. Представим нашу страну, как страну, которая имеет серьезную историю.

В 2017 году - 500-летие со дня издания первой книги. К этой дате в Беларуси планируют создать электронную библиотеку Франциска Скорины.