Белорусский молодежный театр переезжает в новое здание

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Новости Беларуси. Белорусский государственный молодежный театр 4 года был без собственной сценической площадки. И вот свершилось: после долгих лет театр переезжает в новое современное здание.

Фасады здания еще обновляются, но уже сейчас можно увидеть, что театр снаружи выглядит торжественно и величественно. Пока сотрудники здания постепенно переселяются в первый пусковой комплекс. Современный интерьер и дизайн, а главное - много места, чего так не хватало в старом здании на ул. Машерова. Особая гордость обновленного театра - большой репетиционный зал.

Марина Деркач, директор Белорусского государственного молодежного театра:

В старом здании у нас была репетиционная комната, но она находилась в чердачном помещении. Мы его переоборудовали для репетиций, насколько могли. Но такого помещения со световым оборудованием, у нас не было.

Сейчас актеры активно работают над детским спектаклем по мотивам русских народных сказок. Правда пока репетиции проходят в просторном бутафорском зале. Здесь царит атмосфера неподдельной радости, ведь актеры с нетерпением ждали, когда у них появится собственная площадка для репетиций и выступлений.

Евгений Ивкович, актер Белорусского государственного молодежного театра:

Очень удобно репетировать, на репетицию хочется идти.

Несмотря на отсутствие в течение 4 лет собственного здания, молодежный театр сумел сохранить коллектив и сегодня он насчитывает ровно сто человек.

Еще одна радость для сотрудников театра - собственный пошивочный цех. Раньше костюмы для постановок в стенах театра не делали. Зато теперь здесь будут воплощаться в жизнь самые интересные идеи и замыслы.

Марина Деркач, директор Белорусского государственного молодежного театра:

Здесь установлены новые швейные машины, парогенератор, машиновышивальное оборудовние, которое может вышить любую вышивку. Об этом мы мечтали давно, до этого все костюмы мы заказывали в ателье или в других театрах. Сейчас мы ждем людей, которые придут и освоят эту технику.

Кстати, для хранения костюмов в театре появилось много свободного места. Осталось только заполнить вешалки и стеллажи.

В столярном цехе установлены станки для изготовления декораций. Гримерные комнаты практически полностью заняли второй этаж. Если в старом здании их было всего 4, то в новом их 16.

Сцена пока находится полностью во власти строителей, здесь еще предстоит много работы. Когда ее достроят, зрители смогут насладиться просторным залом, который будет расчитан на 300 человек, сообщили в программе «Утро» на СТВ.